بالفيديو.. خيرت الشاطر فى تسريب له: لابد أن نركز على السلطة شوية

نشرت مجموعة "تسريبات الإخوان" التى ظهرت مؤخرا مهددة بنشر فضائح لجماعة الإخوان، تسريبا جديدا لخيرت الشاطرن نائب مرشد جماعة الإخوان، قبل الدفع به كمرشح لرئاسة الجمهورية فى عام 2012.إعلان - Ads إعلان - Ads
قال الشاطر فى التسريب الخاص به: "لابد أن نركز فى السلطة شوية، ليرد عليه أحد قيادات الإخوان الذى حضر الاجتماع المنعقد فى منزل خيرت الشاطر، ولم تظهر صورته فى الفيديو: "أفضل عدم الإعلان عن هذه النقطة الآن للجمهور وللعامة، ويكون ده لينا احنا" ليرد عليه الشاطر قائلا: "أنا هقول بعد كدة إيه اللى يتقال وإيه اللى ميتقالش".
وتابع نائب مرشد الإخوان: "من الحاجات التى لن نعلن عنها، الشرعية، وكيفية تحقيقها من الناحية القانونية والتاريخية والواقعية، والعلاقة مع الحزب فى حال وجوده، وانا كتبت الكلام ده وأنا فى السجن، وهذا ليس بعد الثورة".