«حصر أموال الإخوان»: التحفظ على أموال 45 إخوانيا.. وغلق شركة صرافة

قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار عزت خميس رئيس اللجنة، غلق شركة “العالم العربي” للصرافة وفروعها بالقاهرة والجيزة، بعد أن قامت لجنة المتابعة والتفتيش باكتشاف مخالفات مالية بالشركة، والتى على إثرها قام مالك الشركة محمد سليمان حسين الجابرى، بالتعدى بالضرب والقول على المدير التنفيذى المعين من قبل اللجنة، وهو الأمر الذي تم على إثره تحرير المحضر رقم 26177 لسنة 2015 جنح الجيزة عن الواقعة .

وأصدرت النيابة العامة، قرارًا بضبط وإحضار المتهم الذى ما زال هاربا.

وقال المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام اللجنة – في بيان له – إن اللجنة قامت بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات 45 فردا من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية، وتنفيذ التحفظ على شركة “اس.ام.اس” تكنولوجى المملوكة لـ” محمد عز الدين أحمد خضر السداوى”.

وأضاف، أن اللجنة تحفظت أيضا على جمعية “ابن النفيس بطنطا، ومستشفى طيبة التخصصى بطنطا، ومستشفى الشروق للجراحات الدقيقة، والشركة العربية للخدمات الطبية، ودار الشروق للخدمات الطبية بطنطا، ومركز المنصورة المتكامل للخصوبة، ومستشفى قصر المروة التخصصى، ومستشفى مدينة الشفاء، ومستشفى النور التخصصى، ومستشفى الحمد التخصصى، ومستشفى السلام التخصصى، ومستشفى الشروق 2000 “.