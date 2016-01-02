فيديو| إيران و«الرسالة الأخيرة» بين إعدام النمر وريحانة جباري

كتبت : شيماء حفظي

بعد أن نفذت السلطات السعودية، حكم الإعدام ضد «النمر»، انتشر مقطع فيديو لرسالة العالم الشيعي «النمر» إلى والدته، عقب علمه بتصديق الحكم عليه بالإعدام، بعد أن ألقت السلطات السعودية القبض عليه بتهمة الإرهاب والانضمام إلى جماعات متطرفة.

وقال النمر في رسالته : «إلى أمي الصابرة أم جعفر؛ الحمد لله على كل حال، أمي؛ اشكري الله على كل ما يكتب، تقدير الله خيرٌ من تقديرنا، واختياره خير من اختيارنا، نحن نختار شيئًا ولكن اختيار الله هو الأفضل لنا، ونحن نطلب شيئًا ونقول لله اختر لنا ما فيه خير عندك، الله سبحانه وتعالى له الأمر وله الخلق».

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رسالة «النمر» إلى أمه أعادت إلى الأذهان «الرسالة الأخيرة» كما أسمتها ريحانة جباري، التي تم إعدامها في إيران، التي اتخذت موقفًا مغايرًا تجاه النمر حيث اعترضت طهران، على تنفيذ حكم الإعدام ضد «النمر» القيادي الشيعي بالأراضي السعودية.

وكتبت «ريحانة جباري» أرسلتها إلى أمها «شعلة» قبل تنفيذ حكم الإعدام، الذي أصدرته ضدها المحكمة الإيرانية، بعد إدانتها بتهمة قتل موظف استخبارات إيراني سابق، في عام 2007.

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«جباري» مهندسة الديكور، التي دافعت عن نفسها أمام المحكمة، بأنها قتلته “دفاعًا عن النفس” بعد أن حاول اغتصابها، ولكن المحكمة في إيران لم تأخذ بما قالته ريحانة حيث لم تقدم أدلة قوية تؤكد حدوث الإعتداء عليها بحسب قول المحكمة، وأتهمتها بالقتل العمد وتمت إدانتها بالإعدام شنقاً.

ولم يختلف الموقف الدولي كثيرًا في التنديد بواقعتي الإعدام، حيث طالب الأمين العام للأمم المتحدة، السعودية بوقف تنفيذ حكم الإعدام ضد «النمر»، سادت أيضًا حالات من الاستنكار والتعاطف من العديد من الجهات والهيئات في دول العالم مع قضية «جباري»، و شككت الأمم المتحدة في نزاهة المحاكمة وطالبت منظمة العفو الدولية العفو عنها، وجمع الناشطون 200 ألف توقيع لمنع إعدام ريحانة، ووسط هذه الضغوط الدولية أجلت الحكومة الإيرانية تنفيذ الحكم ولكن لم يتم إيقافه، وأعدمت ريحانة في حكم الإعدام في 25 أكتوبر 2014.