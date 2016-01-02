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بالصور.. تظاهر العاملين بالتأمين الصحى فى الغربية للمطالبة بالكادر

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بالصور.. تظاهر العاملين بالتأمين الصحى فى الغربية للمطالبة بالكادر بالصور.. تظاهر العاملين بالتأمين الصحى فى الغربية للمطالبة بالكادر
تظاهر العشرات من العاملين بالتأمين الصحى، من الأطباء والإداريين وهيئة التمريض، بمستشفى مبرة الأم والطفل والمجمع الطبى بمدينة طنطا، ظهر اليوم السبت، للمطالبة بتطبيق الكادر أسوة بزملائهم العاملين فى وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وأكد المتظاهرون أنهم دخلوا فى إضراب جزئى عن العمل، وحصلوا على تصريحات من الجهات الأمنية بالتظاهر، والمطالبة بحقوقهم المشروعة، على حد قولهم.

وتجمهر المتظاهرون فى شارع البحر الرئيسى بمدينة طنطا أمام مستشفى المبرة، ورفعوا لافتات كتبوا عليها "أين الكادر يا سيادة رئيس الهيئة، حقنا وعايزينه، المساواة فى الظلم عدل يا رئيس الهيئة، شبعنا كلام ومسكنات عايزين أفعال، أطباء التأمين الصحى يطالبون بالمساواة، أين المليارات المخصصة"، مؤكدين أنهم دخلوا فى إضراب جزئى عن العمل حرصا على مصلحة المريض، وجميع الأقسام الحساسة تعمل حفاظا على صحة المواطنين، ولن يتراجعوا حتى تحقيق مطالبهم.

وقالت إحدى الطبيبات، إن راتبها لا يعادل نصف راتب زميلتها فى الصحة أو المستشفيات الجامعية، وتقدموا بعشرات المذكرات لرئيس الهيئة لكن لا حياة لمن تنادى، على حد قولها، مشيرة إلى أن ما يحدث ظلم لجهة معينة لا يرضاه أحد، ومطالبهم مشروعة وتم تطبيقها رسميا فى الصحة، فلماذا التعنت ضد العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى.
>تظاهر العشرات من العاملين بالتأمين الصحى، من الأطباء والإداريين وهيئة التمريض، بمستشفى مبرة الأم والطفل والمجمع الطبى بمدينة طنطا، ظهر اليوم السبت، للمطالبة بتطبيق الكادر أسوة بزملائهم العاملين فى وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وأكد المتظاهرون أنهم دخلوا فى إضراب جزئى عن العمل، وحصلوا على تصريحات من الجهات الأمنية بالتظاهر، والمطالبة بحقوقهم المشروعة، على حد قولهم.

وتجمهر المتظاهرون فى شارع البحر الرئيسى بمدينة طنطا أمام مستشفى المبرة، ورفعوا لافتات كتبوا عليها "أين الكادر يا سيادة رئيس الهيئة، حقنا وعايزينه، المساواة فى الظلم عدل يا رئيس الهيئة، شبعنا كلام ومسكنات عايزين أفعال، أطباء التأمين الصحى يطالبون بالمساواة، أين المليارات المخصصة"، مؤكدين أنهم دخلوا فى إضراب جزئى عن العمل حرصا على مصلحة المريض، وجميع الأقسام الحساسة تعمل حفاظا على صحة المواطنين، ولن يتراجعوا حتى تحقيق مطالبهم.

وقالت إحدى الطبيبات، إن راتبها لا يعادل نصف راتب زميلتها فى الصحة أو المستشفيات الجامعية، وتقدموا بعشرات المذكرات لرئيس الهيئة لكن لا حياة لمن تنادى، على حد قولها، مشيرة إلى أن ما يحدث ظلم لجهة معينة لا يرضاه أحد، ومطالبهم مشروعة وتم تطبيقها رسميا فى الصحة، فلماذا التعنت ضد العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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