جامعة بنى سويف تنظم رحلات مخفضة للطلاب تشجيعا للسياحة الداخلية

وافق مجلس جامعة بنى سويف، فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة، على تفعيل مبادرة وزارة السياحة " مصر فى قلوبنا"، لتنظيم رحلات بأسعار مخفضة لتحفيز طلاب الجامعة للاستفادة من تلك المبادرة لتشجيع السياحة الداخلية.

وأكد رئيس الجامعة، فى بيان أصدرته العلاقات العامة اليوم، أن المبادرة تأتى فى إطار اهتمام الجامعة بأهمية دعم مؤسسات الدولة لقطاع السياحة، خاصة السياحة الداخلية، وتنظيم رحلات بأسعار متميزة إلى المدن السياحية خلال الوقت الراهن، لاستمرار العمل داخل تلك المدن والحفاظ على العمالة الموجودة بها، خاصة خلال أوقات الركود، بهدف تحقيق أعلى درجة من التشغيل للموارد الاقتصادية فى الدولة.