إحالة 2 من العاملين بمدرسة دمياط الإعدادية بنات للتحقيق لخروجهما بدون إذن

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، إحالة 2من العاملين بمدرسة دمياط الإعدادية بنات للتحقيق وذلك بسبب خروجهما بدون إذن.

حيث تبين أنه أثناء مرور لجان المتابعة على مدرسة دمياط الإعدادية بنات بناء على توجيهات المحافظ، وبفحص سجلات الحضور والانصراف، تبين خروج عدد 2 من العاملين بالمدرسة بدون إذن رسمى.

وأكد المحافظ فى تصريحات صحفية اليوم، أننا مستمرون فى توجيه الحملات التفتيشية طبقا للخطة التى بدأناها.. حيث قررنا تشكيل اللجان والفرق المتنوعة لتفعيل منظومة الانضباط الإدارى بدواوين الحكومة والمصالح المختلفة.. مع اعتبار حالات مخالفات ترك العمل من الوقائع الخطرة التى تستوجب العقوبة المشددة لتعلقها بمصالح المواطنين وحتى يتم أداء خدماتهم بسهولة وانتظام .