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محافظ دمياط: رئيس الوزراء وافق على تخصيص قطعتى أرض لإقامة مدرسة

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محافظ دمياط: رئيس الوزراء وافق على تخصيص قطعتى أرض لإقامة مدرسة محافظ دمياط: رئيس الوزراء وافق على تخصيص قطعتى أرض لإقامة مدرسة
بشر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم، السبت، أهالى قرية عزب النهضة بموافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص قطعتى أرض بمساحة 613 متر 2، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة على بن أبى طالب عليها، وذلك بالحدود والأبعاد الموضحة بالقرار شاملة أرض المبنى القديم بمساحة 411 مترا، والثانية بمساحة 202 متر.

ويهيب المحافظ بأهالى القرية المعاونة فى إقامة المدرسة حتى يتحقق حلم العديد من المواطنين من ساكنى المنطقة والمناطق القريبة ولخدمة أبنائهم.

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