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تنظيم "داعش" يستهدف القوات العراقية فى الرمادى بسبع سيارات ملغومة

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تنظيم "داعش" يستهدف القوات العراقية فى الرمادى بسبع سيارات ملغومة تنظيم "داعش" يستهدف القوات العراقية فى الرمادى بسبع سيارات ملغومة

>قال الجيش العراقى إن مسلحى داعش شنوا هجمات انتحارية فى مدينة الرمادى الواقعة غربى البلاد بعد أيام من قيام القوات بطردهم من وسط المدينة.

وقال العميد أحمد البلوى لأسوشيتد برس اليوم السبت إن المسلحين استهدفوا قوات الأمن بسبع سيارات انتحارية مفخخة فى منطقتين بضواحى المدينة، أضاف البلوى أن هناك خسائر فى صفوف القوات الحكومية، إلا أنه لا يمكن تقديم رقم محدد. وقال إن القوات صدت الهجوم ولم تخسر أى أراض.

كانت الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار مترامية الأطراف، قد سقطت فى أيدى تنظيم الدولة الإسلامية فى مايو ، مسجلة انتكاسة كبرى للقوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة، واستعادت القوات العراقية المدينة يوم الاثنين، إلا أن المتمردين لا يزالون يتحصنون فى بعض أجزاء منها.
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