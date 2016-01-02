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هيئة كبار العلماء بالسعودية: تطبيق أحكام القضاء إنفاذا للشريعة وحفظ الأمن

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هيئة كبار العلماء بالسعودية: تطبيق أحكام القضاء إنفاذا للشريعة وحفظ الأمن هيئة كبار العلماء بالسعودية: تطبيق أحكام القضاء إنفاذا للشريعة وحفظ الأمن
أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها اليوم السبت، أن هيئة كبار العلماء بالسعودية أكدت تعليقًا على تنفيذ حكم الإعدام بحق 47 متهمًا أدينوا بأعمال إرهابية فى المملكة بينهم مصرى، أن إنفاذ أحكام القضاء هو تحقيق لرضى الله تعالى بتطبيق شرعه، وإنفاذا للشريعة وتحقيقا لمقصد حفظ نظام الأمن.

وأضافت الهيئة، أن القضاة مستقلين يمتثلون للشريعة ولا تدخل لأحد فى القضاء، مؤكدة أن الأحكام دققت عبر 3 درجات لتكفل الحقوق والعدالة.

وكانت قد نفذت حكم الإعدام بحق 74 متهما صباح اليوم، أدينوا بارتكاب أعمال إرهابية فى المملكة بينهم مصرى الجنسية، بالإضافة إلى المعارض الشيعى "نمر النمر".
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