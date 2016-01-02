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صور| وزير البيئة: إنشاء مصانع لتدوير القمامة والمخلفات الصناعية بكافة المحافظات

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صور| وزير البيئة: إنشاء مصانع لتدوير القمامة والمخلفات الصناعية بكافة المحافظات صور| وزير البيئة: إنشاء مصانع لتدوير القمامة والمخلفات الصناعية بكافة المحافظات

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، اليوم السبت، إن المخلفات الصناعية هي  أخطر علي المواطن من القمامة العادية .

جاء ذلك خلال قيامه بجولة تفقدية لمصنع الزجاج  والتكييف بمجموعة توشبيا العربي بالمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية، رافقه الدكتور هشام عبد الباسط المحافظ .

وأكد فهمي، أن الوزارة تعمل علي إنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات الصناعية بكل منطقة صناعية علي مستوي الجمهورية وذلك للقضاء علي القمامة، والتخلص منها وأعادة تدويها مرة بشكل أمن والاستفادة منها مرة أخري، وذلك عن طريق استخدام المخلفات الصلبة مرة أخري مثل إعادة مخالفات الأوراق الي طبيعتها، وكذلك البلاستيك والمعادن وهناك بعض المخلفات الصلبة التي لايتم استخدامها مرة أخري .

من جانبه، أكد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظة المنوفية، أنه تم تخصيص 10 ألاف متر بالمنطقة لبناء مجمع لتدوير القمامة وذلك للقضاء علي القمامة والمخلفات الصناعية نهائيا.

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