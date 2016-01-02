حصر أموال الإخوان تغلق شركة صرافة وتتحفظ على مستشفيات و45 إخوانيا (تحديث)

قال المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، فى بيان له اليوم السبت، إن اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس أغلقت شركة العالم العربى للصرافة وفروعها بالقاهرة والجيزة بعد أن قامت لجنة المتابعة والتفتيش باكتشاف مخالفات مالية بالشركة والتى على أثرها قام مالك الشركة محمد سليمان حسين الجابرى بالتعدى بالضرب والقول على المدير التنفيذى المعين من قبل اللجنة.

وقالت اللجنة أنها حررت محضر بالواقعة رقم 26177 لسنة 2015 جنح الجيزة عن الواقعة وأصدرت النيابة العامة قرارها بضبط وإحضار المتهم الذى ما زال هارباً.

كما قامت اللجنة بتنفيذ التحفظ على شركة "أس.إم.أس تكنولوجى" المملوكة لمحمد عز الدين أحمد خضر السداوى.

وقامت اللجنة أيضا بالتحفظ على جمعية ابن النفيس بطنطا ومستشفى طيبة التخصصى بطنطا ومستشفى الشروق للجراحات الدقيقة والشركة العربية للخدمات الطبية ودار الشروق للخدمات الطبية بطنطا ومركز المنصورة المتكامل للخصوبة ومستشفى قصر المروة التخصصى ومستشفى مدينة الشفاء ومستشفى النور التخصصى ومستشفى الحمد التخصصى ومستشفى السلام التخصصى ومستشفى الشروق 2000.

كما تم التحفظ على 45 فردًا من العناصر المنتمية لجماعة الاخوان الارهابية.

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