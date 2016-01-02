أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سقوط 3 أشخاص يحرضون على استهداف مؤسسات الدولة فى ذكرى 25 يناير

Google+ Print
سقوط 3 أشخاص يحرضون على استهداف مؤسسات الدولة فى ذكرى 25 يناير سقوط 3 أشخاص يحرضون على استهداف مؤسسات الدولة فى ذكرى 25 يناير
تمكنت مباحث المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص من القائمين على إدارة 23 صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للتحريض ضد مؤسسات الدولة قبل ذكرى 25 يناير.

وتبين أن أحد المتهمين "محمد. ر" فنى إصلاح أجهزة إلكترونية – ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، والقائم على إدارة 7 صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث اعترف بقيامه بوضع المشاركات التى تحرض ضد مؤسسات الدولة، ونشر أخبار مغلوطة عن متهمين فى عدد من القضايا الجنائية والإدعاء أنهم معتقلين، وعثر بحوزته على جهاز الحاسب الآلى المستخدم.

كما تم ضبط "جلال. م" طالب ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، والقائم على إدارة 5 صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث اعترف بقيامه بوضع المشاركات التى تحرض على مؤسسات الدولة، وبحوزته جهاز الهاتف المحمول المستخدم.

وضبطت اجهزة الأمن "إيمان. م" حاصلة على بكالوريوس هندسة – ومقيمة ببلقاس بالدقهلية، والقائمة على إدارة 11 صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث اعترفت بانتمائها لتنظيم الإخوان الإرهابى، وقيامها بوضع المشاركات التى تحرض ضد مؤسسات الدولة.

وتم فحص جهاز الحاسب الآلى والهواتف المضبوطة، وتبين وجود دلائل وصور تحريضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمين، وعرضهم على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق.

أحد المتهمين -اليوم السابع -1 -2016
>

أحد المتهمين

أحد المتهمين -اليوم السابع -1 -2016
>

أحد المتهمين


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365