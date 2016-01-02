سقوط 3 أشخاص يحرضون على استهداف مؤسسات الدولة فى ذكرى 25 يناير

تمكنت مباحث المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص من القائمين على إدارة 23 صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للتحريض ضد مؤسسات الدولة قبل ذكرى 25 يناير.

وتبين أن أحد المتهمين "محمد. ر" فنى إصلاح أجهزة إلكترونية – ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، والقائم على إدارة 7 صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث اعترف بقيامه بوضع المشاركات التى تحرض ضد مؤسسات الدولة، ونشر أخبار مغلوطة عن متهمين فى عدد من القضايا الجنائية والإدعاء أنهم معتقلين، وعثر بحوزته على جهاز الحاسب الآلى المستخدم.

كما تم ضبط "جلال. م" طالب ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، والقائم على إدارة 5 صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث اعترف بقيامه بوضع المشاركات التى تحرض على مؤسسات الدولة، وبحوزته جهاز الهاتف المحمول المستخدم.

وضبطت اجهزة الأمن "إيمان. م" حاصلة على بكالوريوس هندسة – ومقيمة ببلقاس بالدقهلية، والقائمة على إدارة 11 صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث اعترفت بانتمائها لتنظيم الإخوان الإرهابى، وقيامها بوضع المشاركات التى تحرض ضد مؤسسات الدولة.

وتم فحص جهاز الحاسب الآلى والهواتف المضبوطة، وتبين وجود دلائل وصور تحريضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمين، وعرضهم على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق.



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أحد المتهمين



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أحد المتهمين