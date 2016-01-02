قائد الحرس الجمهورى الأسبق: ليس لدى معلومات بشأن نقل وثائق لقصر عابدين

تستمع الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لشهادة اللواء "محمد زكى" قائد الحرس الجمهورى الأسبق.

وبسماع شهادة اللواء "محمد زكى" قائد الحرس الجمهورى الأسبق، سبق سؤاله بالمحكمة، قائلا بعد حلفه اليمين القانونية، ردا على سؤال المحكمة عن معلوماته عن الوثائق التى تم نقلها إلى قصر عابدين بمعرفة العميد "وائل شوشة" ليرد: "ليس لدى معلومات بتلك الوثائق، وأنا تقدمت بكشف بالوثائق وعدا ذلك ليس لدى علم بأى وثائق".

وسألت المحكمة الشاهد عن رأيه عن وجود وثائق سرية خاصة بالقوات المسلحة تم العثور عليها ضمن الأوراق التى تم نقلها من مكتب "أحمد عبد العاطى" بناءا على قرار منه إلى قصر عابدين، ومن بين تلك الوثائق ما أرفقته بالتقرير المقدم من اللجنة المشكلة لفحص الأوراق، وعرضت عليه المحكمة بعض الوثائق، ليجيب الشاهد هذه صور لوثائق عسكرية وأى وثيقة من القوات المسلحة تكون سرية، وهى ليست ضمن الوثائق التى تم عرضها من قبل الحرس الجمهورى.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.



>