تقرير إنجليزي: رايولا يحاول إقناع كلوب بإعادة بالوتيلي

(إفي) يعتزم مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي الحديث مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لكي يقنعه بأن اللاعب يستحق فرصة ثانية في صفوف الفريق الإنجليزي، وفقا لما ذكرته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية على موقعها اليوم.

وأوضحت الصحيفة أن وكيل بالوتيلي سيقوم بهذه الخطوة رغم أن اللاعب لم يشارك مع فريقه الحالي ميلان الإيطالي سوى أربع مرات منذ بداية الموسم لم يسجل فيها سوى هدفا واحدا نظرا لمرضه.

ويعاني بالوتيلي منذ أواخرسبتمبر الماضي من التهابات في جدار البطن مما أدى إلى خضوعه لعملية جراحية في 18 نوفمبر الماضي.

ومن المعروف أن بالوتيلي صاحب الـ25 عاما انضم إلى ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة من ليفربول الإنجليزي في أغسطس 2015.

وشارك "سوبر ماريو" في 28 لقاء مع ليفربول الموسم الماضي لم يسجل فيهم سوى 4 أهداف.