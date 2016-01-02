محمود طاهر: لم نعتذر للمؤسسة العسكرية والأهلي جزء لا يتجزأ من الوطن

نفى محمود طاهر رئيس الأهلي أن يكون النادي قد توجه بأي اعتذار رسمي للمؤسسة العسكرية.

محمود طاهر عقد رفقة مجلس إدارة النادي الأحمر، مؤتمرا صحفيا للرد على قرار المحكمة بحل المجلس. "طالع التفاصيل"

وقال محمود طاهر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "لم نعتذر للمؤسسة العسكرية من الأساس، ولكن ما حدث كان رأي شخصي لعبد العزيز عبد الشافي".

وجاءت تصريحات محمود طاهر ردا على المؤتمر الذي عقده عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي، للاعتذار لقيادات المؤسسة العسكرية على دخلة سابقة لجمهور الأهلي ضدهم.

زيزو يعتذر للجيش والشرطة والمشير طنطاوي

طاهر أتبع "ما حدث مجرد رؤية شخصية لزيزو وقطاع الكرة، أما النادي فلم يتقدم باعتذار رسمي".

وأضاف "علاقتنا مع الجيش لم تنقطع يوما، والأهلي جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن".

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