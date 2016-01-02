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وليد سليمان ساخرا: شجاري مع حسام غالي درب من الخيال

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وليد سليمان ساخرا: شجاري مع حسام غالي درب من الخيال وليد سليمان ساخرا: شجاري مع حسام غالي درب من الخيال

نفى وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي نشوب خلاف بينه وبين زميله بالفريق حسام غالي.

وكان حسام غالي قد نفى هو الأخر نشوب خلاف بينه وبين وليد سليمان في تصريحات سابقة يوم أمس. "طالع التفاصيل"

وقال وليد سليمان في تصريحات للصحفيين: "منهدش من تلك الأخبار الكاذبة تماما، فهي لم يتحدث على الإطلاق ومن وحي خيال راويها".

وليد سليمان أتبع "في ذلك التمرين لم ألعب من الأساس في التقسيمة التي شارك فيها حسام غالي لتحدث أي مشادات بيني وبينه".

وأضاف "كنت ألعب في تقسيمة يقودها بيسيرو، أما حسام غالي فكان يلعب في تقسيمة أخرى".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت لنشوب شجار بين حسام غالي ووليد سليمان أثناء المران، وانتهت بجلسة بينهما مع اللاعبين الكبار في الفريق عقب الحصة التدريبية.

وعن ذلك قال وليد سليمان: "حتى تلك الجلسة التي يتحدثون عنها لم يكن حسام غالي طرفا فيها لأنه لم يكمل المران حتى النهاية بسبب تعرضه لإصابة".

ويستعد الأهلي لملاقاة فريق الإنتاج الحربي مساء غدا الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

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