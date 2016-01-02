فشل إعارة إسلام جمال لسموحة

فشلت صفقة انتقال إسلام جمال مدافع الزمالك إلى فريق سموحة السكندري بشكل رسمي.

الزمالك أعلن من قبل عن توصله لاتفاق نهائي مع سموحة يقضي باستعارة النادي السكندري لمدافع الزمالك إسلام جمال حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك إسلام جمال في تدريبات سموحة بالفعل، إلا أنه لم يظهر بالمستوى الرائع في نظر ميمي عبد الرازق مدرب الفريق، ما جعله يصرف النظر عن إتمام الصفقة.

وقرر سموحة صرف النظر عن التعاقد مع إسلام جمال بسبب عدم اقتناع ميمي عبد الرازق بقدراته، التي يراها متقاربة مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأخر.

ويرى ميمي عبد الرازق أن مكان إسلام جمال قد يكون مفيدا للفريق بشكل أكبر إذا ضموا لاعبا أخر.

فشل انتقال إسلام جمال لسموحة قد يوقع الزمالك في ورطة، إذ أن الفرق الأبيض تعاقد مع رمزي خالد لاعب الاتحاد السكندري وقطع إعارة شيكابالا للإسماعيلي، بالإضافة لمحاولات استقدام مهاجم إفريقي جديد، وفي حال فشل انتقال إسلام إلى سموحة، فلن يستطيع الزمالك قيد كل صفقاته الجديدة.

ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره مصر للمقاصة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

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