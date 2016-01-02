محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من بناء الأبراج البديلة لمساكن الكوكاكولا

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية فى بيان له اليوم السبت، أنه يتابع ميدانيا جميع المراحل التنفيذية لمشروع إنشاء الأبراج السكنية الجديدة البديلة لعدد 6 عمارات سكنية بإسكان الكوكاكولا بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية، والتى تم إزالتها منذ فترة نظرا لما كانت تشكله من خطورة داهمة على حياة السكان من شاغلي هذه الوحدات، والبالغ إجمالى وحداتها 120 وحدة، وذلك لمتابعة ما يجرى تنفيذه من الأعمال، والموقف التنفيذى للمشروع، ودفع عجلة العمل به حتى يتسنى تسليمها للمنتفعين خلال العام الجديد 2016.

وأضاف المحافظ أن البرجين الذين يجرى العمل بهما واللذان يشملان عدد 236 وحدة سكنية جديدة مختلفة المساحات، تصل جملة تكلفتها 85 مليون جنيه، وتشمل إقامة عدد من المحلات التجارية، ويقوم بالتنفيذ والإشراف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقد أوشكت على الانتهاء قريبا استعدادا لتسليمها لمستحقيها.

وأشار المحافظ إلى أنه مازالت الدراسات الفنية تتم بواسطة اللجنة الهندسية الاستشارية التابعة لجامعة قناة السويس، والتى تقوم بفحص باقى العمارات والوحدات السكنية، وإجراء كافة الفحوصات المعملية وتحديد مدى صلاحيتها وآخذ كافة الآراء والمقترحات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ووزارة الإسكان لتحديد الإجراءات التنفيذية التى سيتم اتخاذها سواء بالترميم أم الإحلال والتجديد طبقا لطبيعة كل حالة منها، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على المصلحة العامة للجميع وحياة السكان قاطني تلك العمارات.