النيابة تصرح بدفن جثة شخص قتل بطلق نارى فى وادى النقرة بأسوان

صرحت نيابة كوم امبو اليوم بدفن جثة قتيل تعرض لطلق نارى فى وادى النقرة بأسوان، وذلك بعد معاينة الطب الشرعى للجثة بمشرحة كوم امبو وتسليم تقرير الوفاة للنيابة.

واستقبلت مستشفى كوم امبو المركزى شخصاً مصابا بطلق نارى، ولفظ أنفاسه الأخيرة فوروصوله المستشفى، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى كوم امبو. وأخطرت النيابة المختصة، فيما تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارا يفيد بوفاة " محسب . ا" -47 سنة مزارع - أثناء تواجده بمنطقة قرى وادى النقرة بدائرة مركز نصر النوبة، وبالفحص الظاهرى تبين إصابته بطلق نارى أدى لوفاته، وجارى معرفة ملابسات وظروف الحادث.