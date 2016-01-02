وزير البيئة من المنوفية: المخلفات الصناعية أخطر على المواطن من القمامة

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن المخلفات الصناعية هى أخطر على المواطن من القمامة العادية، جاء ذلك خلال قيامه بجولة تفقدية لمصنع الزجاج والتكيف بمجموعة توشبيا العربى بالمنطقة الصناعية بقويسنا، رافقة خلال جولته الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، والمهندس إبراهيم العربى رئيس مجموعة العربى.

وأكد وزير البيئة أننا نعمل على إنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات الصناعية بكل منطقة صناعية علي مستوى الجمهورية، وذلك للقضاء على القمامة والتخلص منها، وإعادة تدويرها بشكل آمن، والاستفادة منها مرة أخرى، وذلك عن طريق استخدام المخلفات الصلبة مرة أخرى، مثل إعادة تدوير مخلفات الأوراق إلى طبيعتها مرة أخرى، وكذلك البلاستك والمعادن وهناك بعض المخلفات الصلبة التى لا يتم استخدامها مرة أخرى.

وأوضح الدكتور خالد فهمى أن الدولة تعمل على القضاء على القمامة فى كافة أنحاء الدولة، وذلك لعدم انتشار الأمراض التى تسببها تلك المخلفات.

من جانبه، أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، أنه تم تخصيص 10 آلاف متر بالمنطقة لبناء ذلك المجمع، وذلك للقضاء على القمامة نهائيًا.