وزير التعليم العالى من دمياط: إنشاء حضانات تكنولوجية لرعاية الابتكارات

قال أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، إن الوزارة لديها خطة محددة للتعامل مع البرلمان القادم، حيث سيتم مراجعة العديد من الموضوعات، من بينها ملف التعليم المفتوح، مؤكدا أنه سيعلن قريبا الصورة الجديدة للتعامل مع ملف التعليم المفتوح فى صورته الجديدة بعد الانتهاء من دراسته، السبت المقبل 9يناير.

جاء ذلك خلال زيارته إلى محافظة دمياط اليوم السبت، حيث التقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور رمضان طنطاوى رئيس جامعة دمياط واللواء فايز شلتوت السكرتير العام للمحافظة.

وأضاف الشيحى أن التعليم المفتوح يحتاج رؤية جديدة للمواجهة التسرب ودعم التعليم التكنولوجى وإثبات الجدية، مشيرا إلى أننا نهدف إلى تطور التعليم التكنولوجى من خلال عدة دراسات وتحديد التخصصات ومدى احتياجات سوق العمل .

وأكد أن الوزارة تراعى تعديل مسار التعليم الفنى والتكنولوجى فى كل منطقة حسب نوع الصناعات التى تخدمها مثل مدينة الأثاث الجديدة بمحافظة دمياط.

وأضاف أننا تابعنا المخطط الاستراتيجى لمدينة الأثاث الجديدة، وأننا على استعداد لتقديم كافة سبل الدعم لهذه المدينة، مشيرا إلى أن المدينة ستضم مراكز تدريب تكنولوجى وتدريب حرفى وتعليم فنى، بالإضافة إلى توفير أندية تكنولوجية ومعامل تخدم المدينة الصناعية.

وأوضح الشيحى أن الوزارة تهدف إلى التوسع فى التعليم التكنولوجى وتمنح شهادات عليا ومتوسطة تخدم الصناعات المختلفة، مؤكدا على السعى لإنشاء حضانات تكنولوجية تستوعب الابتكارات وتتبنى الإبداعات والاختراعات.

وأكد الشيحى أنه لا يوجظ قانون جديد للجامعات حتى الآن، وأنه تم الانتهاء من قانون المستشفيات الجامعية، وسيتم الاستعانة بلجنة من القطاع الطبى لمراجعة الصياغة وإبداء الرأى، وفيما يخص قانون التعليم الجديد أشار وزير التعليم العالى إلى أن الأفكار النهايئة لم تكتمل بعد وأنه قيد البحث وسيعرض على هيئات التدريس لإبداء الرأى.

وأشار الشيحى إلى أن الوزارة والحكومة ليست طرفا فى انتخابات اتحاد الطلاب، ولكن هو خلاف طلابى، لافتا إلى أن البعض يقول إن الانتخابات أجريت بشكل غير قانونى والبعض يعارض ذلك، مضيفا: "ولكن فى النهاية لا يوجد خلاف بيننا وبين الطلاب".

وتوجه وزير التعليم العالى، يرافقه رئيس جامعة دمياط لتفقد إنشاءات أرض الجامعة الجديدة بمدينة دمياط الجديدة للتعرف على آخر تطورات الإنشاءات ومدى مسايرتها مع الخطة الزمنية الموضوعة.

كما يلتقى عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب بمسرح كلية التربية فى يوم التمييز، حيث يوزع الوزير عدة جوائز على عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب المتميز ين بالكليات المختلفة.