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وقفة احتجاجية لاطباء مستشفى المبرة للمطالبة بتطبيق كادر المهن الطبية

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وقفة احتجاجية لاطباء مستشفى المبرة للمطالبة بتطبيق كادر المهن الطبية وقفة احتجاجية لاطباء مستشفى المبرة للمطالبة بتطبيق كادر المهن الطبية
نظم عدد من الأطباء بمستشفى المبرة بأسيوط وقفة احتجاجية، اليوم، السبت، بمدخل المستشفى للمطالبة بتطبيق كادر المهن الطبية، وصرف بدل العدوى، وجميع مستحقاتهم المالية ومساواتهم بالعاملين بوزارة الصحة.

وقال المشاركون فى الوقفة، إن قانون 14 لسنة 2014، ينص على مساواة أطباء وزارة الصحة بالعاملين بالتأمين الصحى، إلا أن الوزارة، لا تطبق هذا وتميز أطباء الصحة عن التأمين الصحى.

وأوضح الأطباء أنهم طالبوا أكثر من مرة، بتطبيق الكادر الأساسى مثل باقى أطباء وزارة الصحة، لكن لم تكن هناك أى استجابة، مما أدى إلى عدم رغبة الأطباء الجدد فى الالتحاق بهيئة التأمين الصحى وطالب الأطباء المحتجون بسرعة تفعيل التشريع الذى يساويهم مع أطباء وزارة الصحة.

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