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انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة اليوم

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انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة اليوم انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة اليوم
أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه يتم اليوم الموافق الثانى من شهر يناير انعقاد الجلسة الأولى لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتور أحمد درويش والتي يتم انعقادها بمقر الهيئة بالعين السخنة، مشيرا إلى أنه من المقرر خلال الجلسة مناقشة واستعراض سبل تبسيط إجراءات الاستثمار وإنشاء شركات جديدة بالمنطقة التى تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 460 كم.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أن مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد درويش، قد بدأ منذ أيام بالتنسيق مع والشهر العقارى لبحث سبل وإجراءات تسجيل وتراخيص الشركات فى منطقة محور قناة السويس، وأنه ستكون هناك إمكانية للتسجيل عبر الإنترنت قريبا، وأن الهيئة تستهدف التغلب على كل أشكال البيروقراطية التى تواجه المستثمرين أو الشركاء لضمان ثقتهم فى ضخ استثماراتهم بمحور القناة. وأنه يتم العمل حاليا على وضع اللوائح التنظيمية، ودراسة نموذج العمل الأمثل.

وكان محافظ الإسماعيلية قد عقد اجتماعًا موسعًا بحضور أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، ونعيمة محب المدير العام لمشروع وادى التكنولوجيا، ويوسف شكرى يوسف المدير التنفيذى لمشروع ضاحية الأمل الجديدة بأبوخليفة بالقنطرة غرب، ومحمد حسن مدير إدارة خدمة المستثمرين بالمحافظة، وطارق شكرى مدير مركز المعلومات.

واستعرض خلال الاجتماع، كافة الاستعدادات وآليات الإعداد والتجهيز لمشاركة الإسماعيلية فى حضور جلسة الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس المنعقد اليوم وعرض رؤية المحافظة، فيما سيتم اتخاذه من إجراءات تنفيذية بمشروعى وادى التكنولوجيا بالقنطرة شرق، وضاحية الأمل بالقنطرة غرب، ومدى ارتباط المشروعين بالمشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس.

كما تم استعراض ومناقشة الموقف التنفيذى لاستكمال أعمال الترميم والبنية الأساسية التى يجرى تنفيذها حاليًا بالمشروعين، وذلك تمهيدًا لإعداد تقرير تفصيلى يتضمن كافة الاحتياجات العاجلة المطلوب توفيرها لدفع عجلة العمل بتلك المشروعات الواعدة.

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مصر 365

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