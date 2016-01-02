بالصور..محافظ الغربية يقرر خصم 5 أيام من راتب مسئول جراج طنطا بسبب النظافة

قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية خصم 5 أيام من راتب مسئول جراج مدينة طنطا بسبب الإهمال والتقصير فى العمل، ووجود تراكمات من القمامة داخل الجراح.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمتابعة أعمال النظافة بشوارع مدينة طنطا ورفع القمامة منها، حيث قام المحافظ بزيارة منطقة العجيزى وتفقد مساكن الشباب والدفراوية وتلاحظ وجود تراكمات من القمامة بجوار المساكن وأصدر توجيهاته على الفور لرئيس حى أول طنطا برفع القمامة.

ثم تفقد المحافظ جراج مجلس مدينة طنطا وأصدر توجيهاته لرئيس المدينة بسرعة رفع جميع المخلفات والمعدات والسيارات القديمة والتى لم يتم استعمالها من الجراج .

كما تفقد محافظ الغربية محطة سكة حديد طنطا، وشدد على الاهتمام بنظافة المحطة والأرصفة ورفع القمامة التى توجد داخل المحطة والحفاظ على نظافتها دائما لراحة المسافرين، كما قام بمتابعة أعمال الإصلاح الجارية بالهبوط الأرضى المجاور بكوبرى هيلانة، ووجه المسئولون عن أعمال الإصلاح بسرعة الانتهاء منها لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين .

وفى نهاية الجولة تفقد محافظ الغربية جراج مرفق النقل الداخل بطنطا للوقوف على المشاكل والمعوقات التى تواجه النهوض بهذا المرفق الحيوى، حيث التقى بالعمال واستمع إلى مشاكلهم وطلب من مسئول المرفق عرض مذكرة بجميع المشاكل الذى يعانى منها المرفق وكذا العمال لدراستها وإيجاد حلول مناسبة لحل هذه المشاكل والنهوض بالمرفق .

رافقه المحافظ أثناء الجولة اللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد ورئيس مدينة طنطا ورئيس حى أول طنطا ومدير شرطة المرافق.



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