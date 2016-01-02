غدا..قطع مياه الشرب عن مراكز ومدن محافظة الفيوم من 10 صباحا حتى 6 مساء

أكد المهندس مجدى صبحى رئيس قطاع مياه الشرب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه تقرر انقطاع مياه الشرب عن المحافظة بالكامل ما عدا مركز طامية بتوابعه من القرى والعزب والنجوع، وذلك غدا الأحد الموافق 3-1-2016 من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء من نفس اليوم.

وأضاف صبحى أن سبب الانقطاع لعمل بعض الإصلاحات والصيانة لخط قطره 1500 داخل محطة مياه العزب الجديدة جنوب المحافظة، ونهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات عمل الاحتياطات اللازمة لتخزين المياه لحين تصليح الأعطال وضخ المياه إلى الشبكة مرة أخرى.