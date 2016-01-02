مفتي السعودية عن«أحكام الإعدام»: تنفيذ الأحكام الشرعية رحمة للعباد وكفا للشر عنهم

أكد مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ، أن تنفيذ الأحكام الشرعية في 47 إرهابيا ، استندت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن في ذلك الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام فى 47 إرهابيا منهم – 45 سعوديا وتشاديا واحدا – فى 12 منطقة بالمملكة ادينوا باعتناق المنهج التكفيري وتنفيذ عمليات إرهابية من تفجير وقتل للمواطنين والمقيمين ورجال الأمن وحيازة أسلحة.

> وقال في تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون السعودي حول تنفيذ حكم الإعدام فى 47 إرهابيا اليوم بالمملكة ” ما سمعناه بيانا كافيا شافيا ووافيا ، استند على الكتاب والسنة في الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها ، وأن هذا من الضروريات التي جاء الإسلام بها للمحافظة عليها وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال ، مؤكدا ان تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية رحمة للعباد ومصلحة لهم وكفا للشر عنهم ، ومنع الفوضى في صفوفهم.

> وأضاف أن هذه الأحكام شرعية لا لبس فيها ، فهذه حدود الله لا يميز فيها أحد عن أحد ، بل هي على الجميع ، مبينا أن المملكة العربية السعودية دولة قائمة على الإسلام والسنة ، محذرا من مكائد الحاقدين الساعين لزعزعة الأمن والاستقرار وشق وحدة الصف ، وأن قتل نفس واحدة يعاقب عليها كأنه قتل الكل ، لأن من أخل ببعض فأخل بالكل ، ومن استباح دم مسلم استباح دم الكل ، ومن احترم الدماء كلها احترم الكل.

وأكد أن من واجب ولاة الأمر حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الأمة وردع الظالمين وإقامة العدل في الأرض.