الوقاية خير من العلاج.. احمى نفسك من أنفلونزا الخنازير بأبسط الطرق

بعد إعلان مسئول بوزارة الصحة والسكان عن وفاة 4 حالات بمستشفى الصدر بالعباسية بأنفلونزا الخنازير يزداد مخاوف الجميع خاصة بعد التعرف على نشاط هذا الفيروس فى درجات الحرارة الباردة، وهو الطقس الذى نمر به حاليا.

ويوضح الدكتور "مجدى بدران" عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، خطوات حماية أنفسنا من خطر الإصابة بأنفلونزا الخنازير ويقول: "العلاج أصبح متوفر حاليا أكثر من الحالات التى ظهرت ولم نستطع علاجها فى 2009، ولا يوجد حاجة للاحتجاز بالمستشفى فى حالة الإصابة إلا فى وجود مضاعفات كبيرة، وتستطيع كل المستشفيات استقبال الحالات بشكل طبيعى، والفيروس ضعيف نظرا لغيره من الفيروسات الشرسة، والحماية من الإصابة لا يحتاج الكثير من الخطوات فقط الحذر".

>- عدم تلامس أو تقبيل الأشخاص المصابين بفيروس الأنفلونزا حتى إن لم يثبت أنه من فصيلة "A H1N1" أو "أنفلونزا الخنازير.>- الابتعاد عن أى شخص يعطس حتى إن كان يحمل المناديل الكثيرة حيث ينتشر الرذاذ إلى حوالى 3 أمتار.>- الابتعاد عن الزحام الشديد خاصة مع سوء التهوية، ومن أكثر الأماكن التى تحتاج إلى تهوية لأنها تتسم بالزحام هى عربات المترو.>- تدخين الشيشة، هى من أسوأ الخطوات التى تنقل الفيروس حتى مع تغيير "المبسم" الخاص بها فهى تحتفظ بالفيروس فى القالب الزجاجى.>- التغذية الجيدة بالأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى كثيرا خاصة الأطفال لأنهم المصدر الرئيسى للأنفلونزا داخل الأسرة، حيث ينقله من المدرسة مع الاختلاط بالزملاء وقلة وعيهم بأساليب الحماية والنظافة الشخصية.