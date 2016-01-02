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السعودية: لا نحاكم أحدا على انتمائه التنظيمى ولن نتوانى عن ملاحقة الإرهابيين

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السعودية: لا نحاكم أحدا على انتمائه التنظيمى ولن نتوانى عن ملاحقة الإرهابيين السعودية: لا نحاكم أحدا على انتمائه التنظيمى ولن نتوانى عن ملاحقة الإرهابيين
أكد اللواء منصور التركى، المتحدث باسم الداخلية ، أن تنفيذ أحكام الإعدام لـ47 إرهابيا، تم فى مختلف مناطق المملكة، باستثناء "جازان"، قائلا، "تنفيذ الأحكام الشرعية تم وفق الأحكام الشرعية".

وأضاف "التركى"، خلال مؤتمر صحفى اليوم بالعاصمة السعودية الرياض اليوم السبت، تعليقًا على إعدام 47 إرهابيا اليوم، استكملت الأحكام الإجراءات الخاصة بها وتم تصديقها من قبل المحكمة، مؤكداً أنه لا يحاكم الشخص على انتمائه التنظيمى بل وفقا للتهم المنسوبة إليه".

وأشار المتحدث باسم الداخلية السعودية إلى أن تنفيذ الأحكام الشرعية تم داخل السجون، ولا يجوز تصوير عمليات التنفيذ، قائلا، "ندعو الشباب السعودى إلى الحذر مما يسعى إليه البعض عبر إيقاعهم لاستخدامهم كأدوات، ويهمنا أن نذكّر الجميع أن القوات الأمنية لن تتوانى إطلاقا عن ملاحقة كل من يرتكب الأعمال الإرهابية".

وأضاف اللواء منصور التركى أن الرسالة هى أن المملكة وقضاءها يدينان الأعمال الإرهابية لأنها أعمال فاسدة، وعندما نتحدث عن تنفيذ أحكام نتحدث عن جرائم تمت إدانتها.

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