الصحة : حالات الدقهلية المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا خالية من المرض

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن نتائج تحاليل العينات التي أخذت من ثلاثة حالات بمحافظة الدقهلية للإشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا ، أظهرت سلبية الإصابة بالفيروس، وتؤكد الوزارة خلو مصر تماماً من أي حالات مصابة بفيروس الكورونا حتى الآن،

وقالت وزارة الصحة والسكان ، فى بيان اليوم ، أنه فور الإشتباه في إصابة الحالات الثلاثة بفيروس كورونا ، تم أخذ عينات منهم وتم إرسالها للمعامل المركزية بالوزارة للتحليل والتأكد من الإصابة من عدمه ، حتى أظهرت نتائج التحاليل سلبية إصابتهم بفيروس كورونا ، مشيرة إلى أن إحدى هذه الحالات كانت محتجزة بمستشفى صدر المنصورة ، أما الحالتين الأخرتين فكانتا محتجزتين بمستشفى ميت غمر المركزي.

وأكدت وزارة الصحة على عملها بإستمرار تنشيط المراقبة والترصد لمرض الكورونا، كأحد الأمراض التي تسبب الإلتهاب التنفسي الشديد، كما تعمل على رفع الوعي لدى مقدمي الخدمة الصحية من أجل الاكتشاف المبكر للمرض في حالة ظهوره، وعلاج الحالات، وكذلك منع انتشار المرض.

جدير بالذكر، أن الكورونا مرض تنفسى فيروسى، يمكن أن يتسبب فى طائفة من الأمراض، تتراوح بين نزلة البرد الشائعة والمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة، وتشمل الأعراض "الحمى، السعال، ضيق التنفس"، وقد تحدث الإصابة الإلتهاب الرئوى، وتنتقل العدوى من خلال الرذاذ المتطاير أثناء السعال أو العطس أو لمس أدوات المريض أو الأسطح الملوثة، مع احتمال انتقاله عن طريق مخالطة الإبل المصابة بالمرض، أو شرب لبن الإبل المعالج حرارياً.

وتشمل أهم طرق الوقاية من فيروس الكورونا، اتباع أساليب مكافحة العدوى بالمستشفيات، الحفاظ على النظافة العامة، وتجنب مخالطة الإبل المصابة بالفيروس، وكذلك التأكد من أن لحوم الإبل مطهية جيداً وأن حليبها مبستراً أو مغلياً قبل تناولها.