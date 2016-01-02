الداخلية السعودية: تم إبلاغ السفارة المصرية بتنفيذ حكم إعدام أحد مواطنيها

قال اللواء منصور التركى المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية ، إنه تم إبلاغ السفارات التى لها أشخاص تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم اليوم، وهذه السفارات تتابع قضايا تورط رعاياها، جاء ذلك ردًا سؤال حول قيام المملكة بإبلاغ مصر وتشاد حول تنفيذ حكم الإعدام بأحد رعاياهما.

وأضاف منصور التركى خلال مؤتمر صحفى لوزارتى الداخلية والعدل السعودية اليوم السبت، تعليقًا على إعدام 47 إرهابيًا بينهم مصرى، أن السفارات التى كان لها رعايا متورطون فى العمليات الإرهابية تابعت كل مراحل المحاكمات ويحاطون عند القبض على الشخص، وعند بدء المحاكمة، ويمكنون من حضور المحاكمات وتوكيل محام، وتبلغ كذلك السفارات التى يمكن أن يكون لها ضحايا فى هذه المحاكمات، مؤكدًا أن بعض البعثات الدبلوماسية حضرت بعض المحاكمات.

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