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مهاجم الزمالك – هدف أرسنال وتوتنام وهداف نيجيريا الأوليمبي على رادار ميدو

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مهاجم الزمالك – هدف أرسنال وتوتنام وهداف نيجيريا الأوليمبي على رادار ميدو مهاجم الزمالك – هدف أرسنال وتوتنام وهداف نيجيريا الأوليمبي على رادار ميدو

علم FilGoal.com أن النيجيريين فيكتور أوسيمن وإيتيبو أوجينيكارو تم عرضهما على أحمد حسام "ميدو"

وقال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه كلّف حازم إمام أسطورة الفريق الأبيض وميدو المدير الفني السابق للإسماعيلي بالتعاقد مع مهاجم أجنبي. (طالع التفاصيل)

ويبحث الزمالك عن التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد ضمه رمزي خالد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

وكان ميدو قد أفصح أنه يمتلك قائمة تضم مهاجمين نيجيريين وآخر سنغالي لضم أحدهما للزمالك. (طالع التفاصيل)

فيكتور أوسيمن

لاعب ألتيميت سترايكرز أكاديمي في نيجيريا وصاحب الـ17 عاما هو هداف كأس العالم لذات المرحلة هذا العام في تشيلي والتي توجت النسور بلقبها.

وسجل أوسيمن 10 أهداف للنسور وقالت عدة تقارير إنجليزية منذ نوفمبر الماضي أنه يعد من أهداف أرسنال وتوتنام في سوق الانتقالات.

إيتيبو أوجينيكارو

أما أوجينيكارو فيبلغ من العمر 20 عاما ويلعب لواري وولفز النيجيري.

وقضى اللاعب فترة معايشة في أودينيزي الإيطالي إلا أنها لم تكلل بإنضمامه.

أوجينيكارو هو هداف كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما رفقة النيجيري الأوليمبي بـ5 أهداف.

ويلعب أوجينيكارو كمهاجم ثاني ولاعب وسط مهاجم بجانب قدرته على اللعب كمهاجم.

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