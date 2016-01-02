«الصحة»: إدراج الدعامات الدوائية ضمن برنامج العلاج على «نفقة الدولة»

وافقت وزارة الصحة والسكان، على إدراج العلاج بالدعامات الدوائية ضمن برنامج العلاج على “نفقة الدولة”، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة العليا للباطنة والقلب بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أول أمس الخميس، لتعديل الأكواد العلاجية الخاصة بمرضى القلب، والتي لم يتم تعديلها منذ عام 2008.

في سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال شهر ديسمبر 2015، بلغت 657 مليون و243 ألف جنيه، تم من خلالها علاج 278 ألف و865 مريض، وشملت القرارات علاج أمراض “المسالك، الأورام، الدم، النساء، الأنف والأذن، الباطنة، الجراحة، الجلدية، العصبية، العظام، العيون”.

وأضافت الوزارة، أنه تم إستصدار 364 ألف و356 قرار علاج على نفقة الدولة خلال تلك الفترة، منها 279 ألف و226 قرار لعلاج أمرض الباطنه، و35 ألف و701 قرار للأورام، و15 ألف و131 للمسالك، و10 آلاف و581 قرار للأمراض العصبية، فيما تم إصدار 1359 قرار لعلاج أمراض الدم، و3 آلاف و445 قرار لأمراض النساء، و7 آلاف و894 قرار لأمراض العيون، و15 ألف و131 قرار لأمراض المسالك.