فيديو | «بوزبال».. كرتون مغربي ساخر يعكس الواقع المجتمعي

قال مخرج الرسوم الكرتونية المغربي، محمد نصيب، إن شخصية “بوزبال” هي شخصية كرتونية نبعت من أحداث الشارع المغربي، وأن “البوزبال” هو التعبير عن معاناة الشباب المغربي الذي يعاني من التهميش المجتمعي والمصاعب.

> وأوضح نصيب، خلال مشاركته ببرنامج “يوم جديد” على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامية رنا هويدي، أن حلقات بوزبال تنشر على اليوتيوب وتحقق الكثير من المشاهدات لأنها تعبر عن الواقع المغربي بشكل ساخر، لافتًا إلى أن هموم المواطن المغربي في حاجة إلى من يعبر عنها بشكل مختلف، لذا حظيت فيديوهات بوزبال بملايين المشاهدات.

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