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مجلس القضاء يحيل شكوى تتهم ناجى شحاتة بمخالفة القانون لمحكمة الاستئناف

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مجلس القضاء يحيل شكوى تتهم ناجى شحاتة بمخالفة القانون لمحكمة الاستئناف مجلس القضاء يحيل شكوى تتهم ناجى شحاتة بمخالفة القانون لمحكمة الاستئناف
أحال مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، الشكوى المقدمة من المحامى طه عبد الجليل، ضد المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس الدائرة 5 جنايات الجيزة، التى يتهمه فيها بمخالفة قانون السلطة القضائة وممارسة السياسة، للمكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة.

ذكرت الشكوى المقيدة برقم 2891 شكاوى مجلس القضاء، أن الرأى العام المصرى فوجىء بحوار صادم نشرته جريدة الوطن مع المستشار محمد ناجى شحاتة، كشف فيه عن مواقفه السياسية بمهاجمة بعض القوى السياسية مثل حركة 6 إبريل، وإبداء رأيه بذم بعض الإعلاميين، وهو الأمر الذى يعد مخالفا لكافة الأعراف والتقاليد القضائية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء التى تحظر على القاضى تبنى وإبداء الرأى فى الأمور السياسية والعامة.

ورصدت الشكوى بعض تصريحات "ناجى شحاتة" خلال حواره مع الوطن، بداية من وصف ثورة 25 يناير بأنها "بنت ستين كلب" و"25 خساير"، وهى أوصاف تعبر عن كراهية شديدة وتحيز ضد هذه الثورة، وكل من اشترك فيها، وهو ما يخالف الدستور الذى اعترف بالثورة وأثنى عليها.

وأوضح مقدم الشكوى، أن وصف المستشار المشكو فى حقه لبعض الحركات السياسية بجمل ذم تعبر عن موقفه ضدهم، رغم أن كثير من أعضاء هذا الحركات حوكموا أمام دائرة بمحكمة جنايات الجيزة، مطالبا بالتحقيق فى مخالفة المستشار محمد ناجى شحاتة لقانون السلطة القضائية.

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مصر 365