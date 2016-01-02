الشرطة البحرينية تفرق محتجين شيعة ضد إعدام «النمر» بقنابل الغاز

أفدت قناة “فرانس 24″، أن الشرطة البحرينية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين من الشيعة ضد إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي “النمر”.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت إنها أعدمت 47 شخصا السبت بينهم رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر.

وكانت محكمة سعودية قد أصدرت في أكتوبر حكما بإعدام النمر، وأعربت منظمات حقوقية حينها عن قلقها من أن النمر قد لا يحظى بمحاكمة عادلة.

واستهلت الداخلية بيانها بإيراد آيات قرانية وأحاديث نبوية ثم أسماء الأشخاص الـ 47 وكلهم من حملة الجنسية السعودية، كما عرض التلفزيون الرسمي مقاطع فيديو لآثار الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة في السعودية في السنوات الماضية.