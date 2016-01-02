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إعدام 47 إرهابيا بالسعودية يتصدر قائمة اهتمامات المتابعين على تويتر

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إعدام 47 إرهابيا بالسعودية يتصدر قائمة اهتمامات المتابعين على تويتر إعدام 47 إرهابيا بالسعودية يتصدر قائمة اهتمامات المتابعين على تويتر
حازت أحكام الإعدام التى نفذتها وزارة الداخلية اليوم، على 47 إرهابيا، على قائمة اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وخصوصا موقع التدوين القصير تويتر.

ودشن رواد "تويتر" هاشتاج باسم "نمر النمر" والذى تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولاً صباح اليوم السبت، فى "الترند" المصرى لمتابعة أخبار وردود أفعال حول بيان وزارة الداخلية السعودية بإعدام "47" إرهابياً متورطين فى أعمال عنف والانضمام لداعش، ومن بينهم نمر النمر زعيم الطائفة الشيعية فى السعودية.

وأثار الخبر جدلاً كبيراً عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعى بين مؤيدين ومعارضين، الذين غردوا بقوة عبر هاشتاجى "نمر النمر"، و"وزارة الداخلية" لمتابعة آخر الأخبار الخاصة بالحدث.

وغلب على التدوينات تأييد الموقف السعودى، مؤكدين أن إعدام نمر النمر ليس لكونه شيعياً ولا يحمل أبعادا طائفية وساقوا حجة إعدام عدد كبير من السنة ضمن الـ47 الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وأن أمن البلاد يقتضى بعض الحزم فى مواجهة الشغب.

على الجانب الآخر، رصد البعض الغضب داخل إيران من إعدام زعيم الطائفة الشيعية، متداولين أخبارا عن تهديدات إيرانية بحق المملكة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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