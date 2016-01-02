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المرصد السورى: مقتل وإصابة 18 شخصا فى قصف على مدينة تدمر

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المرصد السورى: مقتل وإصابة 18 شخصا فى قصف على مدينة تدمر المرصد السورى: مقتل وإصابة 18 شخصا فى قصف على مدينة تدمر

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن مدينة تدمر الأثرية بسوريا شهدت قصفا عنيفا من قبل الجيش السورى، مما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة أكثر من 17 آخرين.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم السبت عن المرصد السورى، قوله أن القصف طال أماكن متفرقة من المدينة التاريخية الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش المتطرف منذ شهر مايو فى عام 2015.

وتقع تدمر الحديثة، المتاخمة للمواقع الأثرية، فى منطقة ذات أهمية استراتيجية فى الطريق بين العاصمة السورية ومدينة دير الزور شرقى البلاد.

وكانت تدمر التاريخية مركزا ثقافيا وموقعا أثريا هاما على قائمة اليونسكو للتراث العالمى، وقد أدانت اليونسكو تدمير التراث الثقافى لسوريا ووصفته بأنه جريمة حرب.
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