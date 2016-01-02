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إيران تهدد السعودية بدفع ثمن باهظ بعد إعدام رجل دين شيعى

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إيران تهدد السعودية بدفع ثمن باهظ بعد إعدام رجل دين شيعى إيران تهدد السعودية بدفع ثمن باهظ بعد إعدام رجل دين شيعى

> صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصارى أن ستدفع "ثمنا باهظا" لإعدامها رجل الدين الشيعى نمر باقر النمر.

وقال أنصارى بعد اعدام 47 شخصا فى المملكة بينهم الشيخ نمر باقر النمر فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية أن " السعودية تدعم من جهة الحركات الإرهابية وتستخدم فى الوقت نفسه لغة القمع وعقوبة الاعدام ضد معارضيها الداخليين ستدفع ثمنا باهظا عل هذه السياسات".

وأتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية السعودية بدعم الإرهاب وإعدام المناهضين له وذلك بعد أن نفذت الرياض حكم الإعدام فى رجل الدين الشيعى نمر النمر.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الرسمية عن حسين جابر أنصارى قوله "تساند الحكومة السعودية الإرهابيين والمتطرفين التكفيريين بينما تعدم وتقمع المنتقدين داخل البلاد.

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مصر 365

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