قصف جوى مكثف على مواقع الحوثيين وقوات صالح فى 3 محافظات يمنية

>شن طيران التحالف العربى بقيادة السعودية ، صباح اليوم السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى محافظة تعز جنوب صنعاء.

وقالت مصادر فى المقاومة الشعبية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن طيران التحالف شن غارات جوية على المواقع التى يتمركز فيها الحوثيون وقوات صالح فى منطقة "نجد المحزامة" فى جبل صبر، جنوب مدينة تعز.

وأشارت المصادر إلى أن انفجارات عنيفة دوت فى تلك المواقع نتيجة الغارات الجوية، فيما لم يتسن على الفور الحصول على احصائية للخسائر المادية والبشرية التى خلفتها تلك الغارات، من جهة أخرى، قال سكان محليون فى محافظة البيضاء 268 كم جنوب شرق صنعاء/ لـ (د.ب.أ) إن طيران التحالف العربى شن غارات جوية استهدفت مواقع الحوثيين فى منطقتى "جهيد" و"الشازبي" بمديرية ذى ناعم التى تشهد مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية والحوثيين، مدعومين بقوات صالح.

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