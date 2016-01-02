بدء محاكمة المتهمين بـ"التخابر مع قطر".. وحضور ابنة مرسى وشقيقته لأول مرة

بدأت منذ قليل، الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وأثبتت المحكمة فى بداية الجلسة، حضور المتهمين ونادت على أسمائهم، وتبين حضورهم جميعا عدا المتهمين الهاربين من القضية، كما أثبتت حضور أعضاء هيئة الدفاع، وعلى رأسهم المحامى عبد المنعم عبد المقصود، والمحامى علاء علم الدين، والمحامى على كمال، والمحامى المنتدب من النقابة، وباقى أعضاء الهيئة.

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وتبين وصول نجلة مرسى وشقيقته ونجله عبد الله محمد مرسى بعد خروجه من قضية تعاطى المواد المخدرة قاعة المحاكمة للمرة الثانية، وحضور نجلته وشقيقته للمرة الأولى منذ بدء القضية، وحيا الأهالى مرسى فور دخوله القفص، وسمحت المحكمة بحضور بعض قنوات التلفزيون.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.