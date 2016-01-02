"الإسكان" تحيل مواطنا بمدينة العاشر للنيابة بسبب تحويله شقته لمكتبة

أعلن المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضبط أحد المواطنين بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة العاشر من رمضان، أثناء قيامه بتحويل الدور الأرضى لمكتبة، وتم إبلاغ الشرطة، وتحرير محضر له وتحويله للنيابة.

وأكد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة تتعامل بحسم مع أى مخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعى الجديد، ولن يتم السماح بتكرار أخطاء أو مخالفات حدثت فى مشروعات سابقة، خاصة أن الدولة أنفقت المليارات على هذا المشروع، وهناك تعليمات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة بكشف أى مخالفة والتعامل معها بحسم طبقاً للقانون.

وأوضح المهندس كمال بهجات، أن المادة الرابعة من قانون الإسكان الاجتماعى، تنص على :" يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى باستعمالها لسكناه هو وأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى".

وأشار إلى أنه تم ضبط 4 مخالفات سابقة، سواء ممن قاموا ببيع وحداتهم بعقود عرفية، أو قاموا بتأجيرها، وتم تحويل هذه الحالات إلى صندوق التمويل العقارى للتعامل معهم وفق قانون الإسكان الاجتماعى.



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