أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الجيش الثالث يضبط مخزن متفجرات وذخائر للإرهابيين بجبل أم حصيرة فى سيناء

Google+ Print
الجيش الثالث يضبط مخزن متفجرات وذخائر للإرهابيين بجبل أم حصيرة فى سيناء الجيش الثالث يضبط مخزن متفجرات وذخائر للإرهابيين بجبل أم حصيرة فى سيناء
قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى أنه فى إطار استمرار جهود القوات المسلحة فى أعمال التمشيط والمداهمة لمناطق تجمع البؤر والعناصر الإرهابية، تمكنت إحدى الداوريات التابعة للجيش الثالث الميدانى من ضبط مخزن خاص بالعناصر الإرهابية بجبل أم حصيرة بالقرب من القصيمة بسيناء.

وأضاف أنه تم العثور بداخله على (32) شيكارة من مادة TNT شديدة الإنفجار ( فى صورتها الأولية ) بإجمالى وزن (1,5) طن، و(2465) طلقة عيار نصف بوصة، و (92) طلقة عيار (14,5مم) و(2000) لتر بنزين، بالإضافة إلى (2) عربة ربع نقل خاصة العناصر الإرهابية.

وتم إحالة الواقعة والمضبوطات لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365