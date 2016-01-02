الجيش الثالث يضبط مخزن متفجرات وذخائر للإرهابيين بجبل أم حصيرة فى سيناء

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى أنه فى إطار استمرار جهود القوات المسلحة فى أعمال التمشيط والمداهمة لمناطق تجمع البؤر والعناصر الإرهابية، تمكنت إحدى الداوريات التابعة للجيش الثالث الميدانى من ضبط مخزن خاص بالعناصر الإرهابية بجبل أم حصيرة بالقرب من القصيمة بسيناء.

وأضاف أنه تم العثور بداخله على (32) شيكارة من مادة TNT شديدة الإنفجار ( فى صورتها الأولية ) بإجمالى وزن (1,5) طن، و(2465) طلقة عيار نصف بوصة، و (92) طلقة عيار (14,5مم) و(2000) لتر بنزين، بالإضافة إلى (2) عربة ربع نقل خاصة العناصر الإرهابية.

وتم إحالة الواقعة والمضبوطات لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



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