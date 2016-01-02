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ضبط عاطل وقهوجى اقتحما مدرسة بالحوامدية وطعنوا الحارس أثناء سرقتهما الشاشات

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ضبط عاطل وقهوجى اقتحما مدرسة بالحوامدية وطعنوا الحارس أثناء سرقتهما الشاشات ضبط عاطل وقهوجى اقتحما مدرسة بالحوامدية وطعنوا الحارس أثناء سرقتهما الشاشات
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم، السبت، من ضبط قهوجى وعاطل لاتهامهما بالتعدى على حارس مدرسة ثانوى أثناء قيامهم بسرقة شاشات عرض من داخل معمل المدرسة بمنطقة الحوامدية.

كان المقدم محمد عوض رئيس مباحث قسم الحوامديه، تلقى بلاغ من مستشفى الحوامديه بوصول المدعو "على.س" خفير بمدرسة ثانوية فنية كائنة بدائرة القسم ومقيم المنيا، ومصاب بجرح قطعى بالصدر من الجهة اليمنى.

وأفاد باقتحام مجهولين المدرسة والشروع فى سرقة ثلاث شاشات من داخل المعمل، والتعدى على الخفير بالضرب بسلاح أبيض محدثان إصابته.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات التى اشرف عليها العميد رجب غراب مفتش القطاع، تبين أن مرتكبى الواقعة "أيمن.ف" وشهرته أيمن عطا قهوجى ومقيم بدائرة القسم السابق اتهامه فى عدد (3) قضايا آخرهم (مخدرات)، و"محمد.ر" عاطل ومقيم بدائرة القسم السابق إتهامه فى قضية (مخدرات).
>وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضاف الأول بأنه أحدث إصابة المجنى عليه مستخدماً سلاح أبيض (سكين) تم ضبطه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطر اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.

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مصر 365