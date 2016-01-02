مدير مستشفى الهرم: وفاة الضحية الرابعة بحادث انفجار فيصل فى العناية المركزة

كشف الدكتور هانى مصطفى مدير مستشفى الهرم عن تفاصيل وفاة الضحية الرابعة فى حادث انفجار عقار فيصل، متأثراً بجراحه داخل غرفة العناية المركزة مساء أمس الجمعة.

وقال "مصطفى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الضحية محمد رياض 35 سنة، دخل المستشفى يوم الواقعة فى حالة خطيرة، حيث كان يعانى من تجمع دموى فى البطن، وتم عمل استكشاف له، وإجراء فحوصات الطبية اللازمة له، لإجراء جراحات عاجلة.

وأضاف"مصطفى"، أن الضحية تم وضعه داخل غرفة العناية المركزة، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى منذ يوم الواقعة وحتى مساء أمس، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متاثراً بجراحه.

على جانب آخر أمرت نيابة الأحداث الطارئة برئاسة المستشار محمد الطماوى مدير النيابة، بدفن وتشريح جثة المجنى عليه وطلب تقرير الطب الشرعى حول الوفاة، لإرفاقه بملف القضية.

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