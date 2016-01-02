أحدث قائمة لسرعات الشوارع وسرعات ضبط أجهزة الرادار في دبي

نشرت القيادة العامة لشرطة دبي أحدث قائمة لسرعات الشوارع وسرعات ضبط أجهزة الرادار في إمارة دبي .
البيان تعيد نشر هذه القائمة خدمة للقارئ الكريم .. نتمنى لكم قيادة آمنة وعام خال من المخالفات .مع العالم أن تأريخ القائمة هو 14 سبتمبر 2015 .
|
م
|
الشارع
|
سرعة الشارع
|
ضبط الرادار
|
1
|
شارع دبي العين
|
120/100
|
121/100
|
2
|
شارع الهباب
|
120
|
141
|
3
|
شارع العوير (هباب)
|
120
|
141
|
4
|
شارع العابر
|
120
|
141
|
5
|
شارع حتا العام
|
120
|
141
|
6
|
شارع الإمارات
|
120
|
141
|
7
|
شارع الاتحاد
|
100
|
121
|
8
|
شارع رأس الخور
|
100
|
121
|
9
|
شارع الشيخ زايد
|
120/100
|
121/100
|
10
|
شارع الرباط
|
100
|
121
|
11
|
شارع الصفاء
|
100
|
121
|
12
|
شارع الخوانيج
|
100
|
121
|
13
|
شارع العوير
|
100
|
121
|
14
|
شارع العمردي
|
100
|
121
|
15
|
شارع الشيخ راشد
|
100
|
121
|
16
|
معبر الخليج
|
100
|
121
|
17
|
شارع الخليج
|
80
|
101
|
18
|
شارع المطار
|
80
|
101
|
19
|
شارع ند الحمر
|
80
|
101
|
20
|
شارع الصفوح
|
80
|
101
|
21
|
شارع عود ميثاء
|
90/80
|
101/80
|
22
|
شارع أم هرير
|
80
|
101
|
23
|
شارع أم سقيم
|
100
|
121
|
24
|
شارع المنخول
|
80
|
101
|
25
|
شارع الوحيدة
|
80
|
101
|
26
|
شارع المركز التجاري
|
80
|
101
|
27
|
شارع المكتوم
|
80
|
101
|
28
|
شارع الرشيد
|
80
|
101
|
29
|
شارع الضيافة
|
80
|
101
|
30
|
شارع أبوهيل
|
80
|
101
|
31
|
شارع أبوبكر الصديق
|
80
|
101
|
32
|
شارع صلاح الدين
|
80
|
101
|
33
|
شارع بني ياس
|
80
|
101
|
34
|
شارع النهدة
|
80
|
101
|
35
|
شارع دمشق
|
80
|
101
|
36
|
شارع القدس
|
80
|
101
|
37
|
شارع تونس
|
80
|
101
|
38
|
شارع الشيخ خليفة
|
80
|
101
|
39
|
شارع عمان
|
80
|
101
|
40
|
شارع الميناء
|
80
|
101
|
41
|
شارع بيروت
|
80
|
101
|
42
|
شارع زعبيل الثاني
|
80
|
101
|
43
|
شارع المدينة الجامعية
|
80
|
101
|
44
|
شارع نفق المطار
|
80
|
101
|
45
|
شارع طرابلس
|
80
|
101
|
46
|
شارع الجمير
|
70
|
91
|
47
|
شارع ند الشب
|
60
|
91
|
48
|
شارع الوصل
|
70
|
91
|
49
|
شارع السطوة
|
70
|
91
|
50
|
شارع القاهرة
|
60
|
91
|
51
|
شارع بغداد
|
80/60
|
91/60
|
52
|
شارع أم الشيف
|
60
|
91
|
53
|
شارع المنارة
|
60
|
91
|
54
|
شارع المطينة
|
60
|
91
|
55
|
شارع الآثار
|
60
|
91
|
56
|
شارع الثنية
|
60
|
91
|
57
|
شارع الحديقة
|
60
|
91
|
58
|
شارع الرأس
|
60
|
91
|
59
|
شارع السيف
|
60
|
91
|
60
|
شارع العروبة
|
60
|
91
|
61
|
شارع الأبراج
|
60
|
91
|
62
|
شارع الكورنيش (ديرة)
|
60
|
91
|
63
|
شارع مسقط
|
60
|
91
|
64
|
شارع الإسكندرية
|
60
|
91
|
65
|
شارع الخيل
|
100
|
121
|
66
|
شارع القدرة
|
90
|
111