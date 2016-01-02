أحدث قائمة لسرعات الشوارع وسرعات ضبط أجهزة الرادار في دبي

نشرت القيادة العامة لشرطة دبي أحدث قائمة لسرعات الشوارع وسرعات ضبط أجهزة الرادار في إمارة دبي .

البيان تعيد نشر هذه القائمة خدمة للقارئ الكريم .. نتمنى لكم قيادة آمنة وعام خال من المخالفات .مع العالم أن تأريخ القائمة هو 14 سبتمبر 2015 .