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أحدث قائمة لسرعات الشوارع وسرعات ضبط أجهزة الرادار في دبي

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أحدث قائمة لسرعات الشوارع وسرعات ضبط أجهزة الرادار في دبي أحدث قائمة لسرعات الشوارع وسرعات ضبط أجهزة الرادار في دبي

نشرت القيادة العامة لشرطة دبي أحدث قائمة لسرعات الشوارع وسرعات ضبط أجهزة الرادار في إمارة دبي .

البيان تعيد نشر هذه القائمة خدمة للقارئ الكريم .. نتمنى لكم قيادة آمنة وعام خال من المخالفات .مع العالم أن تأريخ القائمة هو 14 سبتمبر 2015 .

م

الشارع

سرعة الشارع

ضبط الرادار

1

شارع دبي العين

120/100

121/100

2

شارع الهباب

120

141

3

شارع العوير (هباب)

120

141

4

شارع العابر

120

141

5

شارع حتا العام

120

141

6

شارع الإمارات

120

141

7

شارع الاتحاد

100

121

8

شارع رأس الخور

100

121

9

شارع الشيخ زايد

120/100

121/100

10

شارع الرباط

100

121

11

شارع الصفاء

100

121

12

شارع الخوانيج

100

121

13

شارع العوير

100

121

14

شارع العمردي

100

121

15

شارع الشيخ راشد

100

121

16

معبر الخليج

100

121

17

شارع الخليج

80

101

18

شارع المطار

80

101

19

شارع ند الحمر

80

101

20

شارع الصفوح

80

101

21

شارع عود ميثاء

90/80

101/80

22

شارع أم هرير

80

101

23

شارع أم سقيم

100

121

24

شارع المنخول

80

101

25

شارع الوحيدة

80

101

26

شارع المركز التجاري

80

101

27

شارع المكتوم

80

101

28

شارع الرشيد

80

101

29

شارع الضيافة

80

101

30

شارع أبوهيل

80

101

31

شارع أبوبكر الصديق

80

101

32

شارع صلاح الدين

80

101

33

شارع بني ياس

80

101

34

شارع النهدة

80

101

35

شارع دمشق

80

101

36

شارع القدس

80

101

37

شارع تونس

80

101

38

شارع الشيخ خليفة

80

101

39

شارع عمان

80

101

40

شارع الميناء

80

101

41

شارع بيروت

80

101

42

شارع زعبيل الثاني

80

101

43

شارع المدينة الجامعية

80

101

44

شارع نفق المطار

80

101

45

شارع طرابلس

80

101

46

شارع الجمير

70

91

47

شارع ند الشب

60

91

48

شارع الوصل

70

91

49

شارع السطوة

70

91

50

شارع القاهرة

60

91

51

شارع بغداد

80/60

91/60

52

شارع أم الشيف

60

91

53

شارع المنارة

60

91

54

شارع المطينة

60

91

55

شارع الآثار

60

91

56

شارع الثنية

60

91

57

شارع الحديقة

60

91

58

شارع الرأس

60

91

59

شارع السيف

60

91

60

شارع العروبة

60

91

61

شارع الأبراج

60

91

62

شارع الكورنيش (ديرة)

60

91

63

شارع مسقط

60

91

64

شارع الإسكندرية

60

91

65

شارع الخيل

100

121

66

شارع القدرة

90

111

 

 

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