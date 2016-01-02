دراسة: الروزمارى يحتوى على مادة تقوى الذاكرة بنفس تأثير الأدوية

الروزمارى من الأعشاب المعروفة بدورها الرائع فى تقوية الذاكرة حسبما أكدت العديد من الأبحاث الطبية المتواترة، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة نورثومبريا البريطانية أن شم الروزمارى يساهم بالفعل فى تقوية الذاكرة.

وتوصل الباحثون ولأول مرة لتفسير قوى وراء فاعلية الروزمارى فى تقوية الذاكرة وعلاج مشاكلها، حى أشاروا أن المادة الكيميائية المسئولة عن رائحة الروزمارى النفاذة والمميزة هى التى تساهم فى تقوية الذاكرة عن طريق تعزيز أداء الموصلات العصبية والمواد الكيميائية فى المخ المسئولة عن الذاكرة.

وتعرف هذه المادة باسم "سينيول 1,8-cineole"، وأكد الباحثون أنها تساهم فى تحسين الذاكرة طويلة الأمد وكما تحسن قدرة الإنسان على أداء العمليات الحسابية البسيطة، بل ثبت أيضاً أنها تحسن الذاكرة المستقبلية، وهى المتعلقة بتذكر فعل شىء ما مخطط له فى وقت معين فى المستقبل.

وأضاف الباحثون أن هذه المادة لها تأثير رائع وتساهم فى تحسين الذاكرة بشكل يماثل فاعلية الأدوية المستخدمة لعلاج ضعف الذاكرة وأدوية الزهايمر.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثانى من شهر يناير الجارى.