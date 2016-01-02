تعرف على طبيعة سرعة دقات القلب ومتى نشعر بها؟

يعمل القلب دون توقف، وهو سر استمرار حياتنا، ولكن ما هى سرعة دقات القلب الطبيعية؟ وماذا نفعل عند شعورنا بسرعتها أو ببطئها؟!

ويجيب الدكتور مروان سالم، الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، عن هذه الأسئلة المهمة، موضحًا فى البداية أننا لا نشعر بدقات قلبنا على الرغم من أن القلب يعمل بلا توقف، وهذا الأمر له تفسير يكمن فى أننا بكل ببساطة اعتدنا على هذه الضربات المتتالية منذ ولادتنا، واعتدنا أيضا على سرعتها وعلى مدى قوتها.

وتابع الباحث فى الدواء والغذاء حديثه عن القلب مؤكدا أنه من حكمة الله عز وجل أن خلق توازنًا عظيمًا بين قوة ضربات القلب وبين سرعتها، وبالتالى فإن معدل ضربات القلب فى الدقيقة الواحدة تقريبا يقع ما بين 60 إلى 100 ضربة، والنسبة تختلف من شخص إلى آخر.

ولكن عاد الدكتور مروان سالم ليحذر بشدة من شعور الإنسان بقوة ضربات قلبه، بمعنى أن يشعر فجأة بقوتها أو بسرعتها، وهنا تصبح علامة خطر لابد من الانتباه لها وسرعة التصرف، وأكد الباحث فى الدواء والغذاء على ضرورة التوجه إلى طبيب متخصص فى أمراض القلب والأوعية الدموية فى تلك الحالة على وجه السرعة لمعرفة السبب ومعالجته، ومن أهم المشكلات المرضية المتوقعة لهذه الحالة والشعور بقوة ضربات القلب، حدوث خلل فى صمامات القلب المختلفة، أو الإصابة بضعف فى عضلة القلب، أو تضخم فى عضلة القلب.

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