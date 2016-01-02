فتح بوغازى الإسكندرية وتحسن طفيف فى الأحوال الجوية

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية فتح بوغازى الإسكندرية، وستمرار غلق ميناء الدخيلة حرصا على سلامة السفن وأرصفة الميناء خلال نوة عيد الميلاد ومنعا لتضررها من شدة الرياح .إعلان - Ads إعلان - Ads
يذكر أن الإسكندرية تشهد سوءا للأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح وعدم استقرار فى الطقس خلال نوة عيد الميلاد التى تشهدها المحافظة.
وعلى صعيد آخر شهدت حالة الطقس بالإسكندرية، صباح اليوم، تحسنا طفيفا فى الأحوال الجوية وسطوع نسبى للشمس، بعد رياح شديدة استمرت خلال الـ 24 ساعة الماضية .
يذكر أن الإسكندرية تشهد سوءا للأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح وعدم استقرار فى الطقس خلال نوة عيد الميلاد التى تشهدها المحافظة.
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