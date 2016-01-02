النيابة الإدارية تحقق فى غرق "معدية كفر الشيخ" لتحديد المسئول عن الإهمال

أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات موسعة حول حادث غرق معدية كفر الشيخ، الذى أسفر عن وفاة 15 شخصا، لبيان أسباب الحادث، وكشف وتحديد المسئول عن الإهمال الذى تسبب فى الكارثة.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، فى بيان صحفى، إن الهيئة تحقق فيما أثارته الحادثة من وجود شبهة إهمال جسيم من قبل المختصين بالرقابة النهرية، ومسئولى التفتيش والرقابة على المراكب النيلية.

وأحيلت التحقيقات فى الواقعة للمستشار الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوى، وكيل المكتب الفنى للفحوص والطعون.