"صحة الإسكندرية" تشدد على ضرورة شعور المواطن بتحسن مستوى الخدمة

أجرى الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالمديرية عدد من الاجتماعات المتتالية مع مديرى المستشفيات العامة والنوعية والمركزية، ومديرى المناطق والإدارات، ومديرى الإدارات الفنية، وفرق الطب العلاجى، وعدد من قيادات المديرية والعاملين بها.

أكد حجازى على ضرورة شعور المواطن بتحسن فى مستوى الخدمة خلال العام الجديد وعدم قصر الإنجازات على البيانات الورقية التى لا يشعر بها المواطن، وشدد حجازى على الاهتمام قيام المديرين بالمرور المستمر على الوحدات والأقسام التابعة لهم، مع تكليف مساعدين من الشباب لمعاونتهم وكسب خبرات وخلق صف ثانى وثالث من القيادات.

كما أكد حجازى على الاهتمام بأعمال الصيانة للأجهزة الطبية وللبنية الأساسية، وإعادة ترتيب المخازن والتخلص من الكهنة والرواكد، والاهتمام بالنظافة ورفع الإشغالات حول المستشفى بالتعاون مع الأحياء المعنية.

ووجه وكيل الوزارة الإدارات الفنية إلى إعادة توزيع العمالة الفنية من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيون بين الأماكن المختلفة أو خلال فترات العمل اليومية بما يحقق اعلى كفاءة فى العمل وعدم التكدس فى اماكن فى ظل وجود أماكن أخرى تعانى عجزا.

كما وجه حجازى مديرى المستشفيات إلى عمل عيادات خارجية مسائية، وكذلك وضع لوحات ارشادية وكتابة أرقام تليفوناتهم وتليفونات مساعديهم بأماكن ظاهة مع تخصيص تليقون خاص لقسم خدمة العملاء.